Лай собаки помог найти труп петербуржца в квартире на Поэтическом бульваре

По предварительным данным, 53-летний мужчина мог скончаться вследствие злоупотребления алкоголем.

Во вторник, 12 марта, в полицию обратилась жительница одного из домов на Поэтическом бульваре. Женщина сообщила, что из квартиры соседа постоянно доносится лай собаки, а также чувствуется неприятный запах. Как стало известно Piter.TV, обитателя квартиры нашли мёртвым.

За дверью правоохранители обнаружили тело 53-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

Труп направлен в морг. По предварительным данным, мужчина мог скончаться вследствие злоупотребления алкоголем.

Ранее мы сообщили о том, что в Парголово умер мужчина в канаве.

Фото: Piter.TV