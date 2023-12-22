  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лай собаки помог найти труп петербуржца в квартире на Поэтическом бульваре
Сегодня, 8:06
172
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Лай собаки помог найти труп петербуржца в квартире на Поэтическом бульваре

0 0

По предварительным данным, 53-летний мужчина мог скончаться вследствие злоупотребления алкоголем.

Во вторник, 12 марта, в полицию обратилась жительница одного из домов на Поэтическом бульваре. Женщина сообщила, что из квартиры соседа постоянно доносится лай собаки, а также чувствуется неприятный запах. Как стало известно Piter.TV, обитателя квартиры нашли мёртвым.

За дверью правоохранители обнаружили тело 53-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

Труп направлен в морг. По предварительным данным, мужчина мог скончаться вследствие злоупотребления алкоголем.

Ранее мы сообщили о том, что в Парголово умер мужчина в канаве.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии