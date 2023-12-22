В Парголово умер мужчина в канаве

Труп нашли между улицами Цветочная и Заводская.

Жительница поселка Парголово нашла в канаве бездыханного мужчину. По информации Piter.tv, тело обнаружили накануне, 7 марта.

Петербурженка обратилась в полицию. Она рассказала, что нашла труп между улицами Цветочная и Заводская.

Правоохранители прибыли на место случившегося. На теле погибшего не нашли следов насильственной смерти. Его отправили в морг на экспертизу. Причина смерти устанавливается.

Ранее мы писали, что мальчик получил тяжёлые травмы органов после падения с горки на Пискаревке.

Фото: Piter.tv