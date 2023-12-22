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В Парголово умер мужчина в канаве
Сегодня, 10:27
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В Парголово умер мужчина в канаве

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Труп нашли между улицами Цветочная и Заводская.

Жительница поселка Парголово нашла в канаве бездыханного мужчину. По информации Piter.tv, тело обнаружили накануне, 7 марта. 

Петербурженка обратилась в полицию. Она рассказала, что нашла труп между улицами Цветочная и Заводская. 

Правоохранители прибыли на место случившегося. На теле погибшего не нашли следов насильственной смерти. Его отправили в морг на экспертизу. Причина смерти устанавливается. 

Ранее мы писали, что мальчик получил тяжёлые травмы органов после падения с горки на Пискаревке.

Фото: Piter.tv

Теги: парголово, полиция, труп мужчины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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