В квартире на Ленинском проспекте огонь охватил два "квадрата"

Огнеборцы боролись с пожаром более часа.

В Красносельском районе сегодня, 12 марта, произошел пожар. На Ленинском проспекте в доме № 97, корпус 1, в "трешке" пламя распространилось по комнате. Огонь охватил два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:40. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Огнеборцы боролись с пожаром более часа. В 15:49 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Грузовом проезде потушили ангар.

Фото: Piter.tv