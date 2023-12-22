В квартире на Ленинском проспекте огонь охватил два "квадрата"

В Красносельском районе сегодня, 12 марта, произошел пожар. На Ленинском проспекте в доме № 97, корпус 1, в "трешке" пламя распространилось по комнате. Огонь охватил два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:40. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.
Огнеборцы боролись с пожаром более часа. В 15:49 пожар был ликвидирован.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Грузовом проезде потушили ангар.
Фото: Piter.tv
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