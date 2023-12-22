В Грузовом проезде потушили ангар

На Фрунзенском районе сегодня, 12 марта, произошел пожар. В ангаре в Грузовом проезде вспыхнул ангар. Пожар потушили спустя 2,5 часа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Пламя охватило 300 "квадратов". В ангаре полыхали деревянные паллеты. С огнем боролись 32 специалиста и 6 единиц техники МЧС России.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на улице Маршала Захарова лопнула труба с горячей водой.
Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга
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