В Грузовом проезде потушили ангар

Пожар полностью ликвидировали.

На Фрунзенском районе сегодня, 12 марта, произошел пожар. В ангаре в Грузовом проезде вспыхнул ангар. Пожар потушили спустя 2,5 часа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пламя охватило 300 "квадратов". В ангаре полыхали деревянные паллеты. С огнем боролись 32 специалиста и 6 единиц техники МЧС России.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Маршала Захарова лопнула труба с горячей водой.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга