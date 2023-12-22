Во Фрунзенском районе полыхает ангар на площади 300 "квадратов"

В ангаре полыхают деревянные сооружения.

Во Фрунзенском районе сегодня, 12 марта, произошел пожар. В Грузовом проезде, 33, корпус 2, вспыхнул ангар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:15. На место случившегося прибыли 32 спасателя и шесть спецмашин.

В ангаре размером 10х100 метров происходит горение деревянных паллетов на площади 300 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные продолжают бороться с огнем. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что специалисты МЧС ликвидировали пожар на Волхонском шоссе.

Видео: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга