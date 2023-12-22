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Во Фрунзенском районе полыхает ангар на площади 300 "квадратов"

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В ангаре полыхают деревянные сооружения.

Во Фрунзенском районе сегодня, 12 марта, произошел пожар. В Грузовом проезде, 33, корпус 2, вспыхнул ангар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:15. На место случившегося прибыли 32 спасателя и шесть спецмашин.     

В ангаре размером 10х100 метров происходит горение деревянных паллетов на площади 300 кв. метров. 

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу       

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные продолжают бороться с огнем. Подробности уточняются.       

Ранее мы писали, что специалисты МЧС ликвидировали пожар на Волхонском шоссе.

Видео: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Теги: мчс, пожар грузовой проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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