Во Фрунзенском районе полыхает ангар на площади 300 "квадратов"

Во Фрунзенском районе сегодня, 12 марта, произошел пожар. В Грузовом проезде, 33, корпус 2, вспыхнул ангар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:15. На место случившегося прибыли 32 спасателя и шесть спецмашин.
В ангаре размером 10х100 метров происходит горение деревянных паллетов на площади 300 кв. метров.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные продолжают бороться с огнем. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что специалисты МЧС ликвидировали пожар на Волхонском шоссе.
Видео: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все