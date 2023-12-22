Специалисты МЧС ликвидировали пожар на Волхонском шоссе

В Ленинградской области специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар.

В Ленинградской области специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар на Волхонском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

Пламя вспыхнуло в ангаре 10 марта около 14:40. Огонь охватил один квадратный метр. Столб дыма был виден во всех районах Северной столицы. По данным МЧС, в 3:02 ночи спасатели ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка. Информация проверяется.

На место случившегося прибыли сотрудники прокуратуры Ленобласти. Они проводят проверку. В результате случившегося пострадали два работника склада.

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Фото: Telegram / Петербург с огоньком