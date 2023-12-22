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Специалисты МЧС ликвидировали пожар на Волхонском шоссе
Сегодня, 15:07
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Специалисты МЧС ликвидировали пожар на Волхонском шоссе

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В Ленинградской области специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар.

В Ленинградской области специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар на Волхонском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону. 

Пламя вспыхнуло в ангаре 10 марта около 14:40. Огонь охватил один квадратный метр. Столб дыма был виден во всех районах Северной столицы. По данным МЧС, в 3:02 ночи спасатели ликвидировали открытое горение. 

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка. Информация проверяется.

На место случившегося прибыли сотрудники прокуратуры Ленобласти. Они проводят проверку. В результате случившегося пострадали два работника склада.

Ранее мы писали, что из горящего Центра содействия семейному воспитанию №10 в Петербурге эвакуировали 16 детей.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: горел ангар, ленобласть, ликвидировали пожар, мчс, пожар на волхонском шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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