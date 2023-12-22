Из горящего Центра содействия семейному воспитанию №10 в Петербурге эвакуировали 16 детей

В результате возгорания пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали в медицинское учреждение.

В Центре содействия семейному воспитанию №10 на Малоохтинском проспекте, 51, в Красногвардейском районе утром 10 марта произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В трехэтажном здании интерната, на втором этаже, в комнате площадью 15 "квадратов", загорелась электронная сигарета, в результате чего огонь перешел на постельные принадлежности на площади 0,5 "квадрата".

Пожар ликвидировали за час. Из опасной зоны эвакуировали 16 детей. В результате возгорания пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Тушили огонь 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

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Фото: пресс-служба МЧС