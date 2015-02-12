На стройплощадке на Малоохтинском проспекте между мигрантами произошла поножовщина

Установлено, что между молодыми людьми произошел конфликт из-за общения одного из них с девушкой в интернете.

Полиция задержала маляра из Узбекистана, ранившего соотечественника на строительной площадке в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 4 декабря в полицию поступила телефонограмма о том, что от дома 68 по Малоохтинскому проспекту с различными травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован 17-летний гражданин Узбекистана.

На строительной площадке по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний соотечественник пострадавшего, работающий маляром. Установлено, что между молодыми людьми произошел конфликт из-за общения одного из них с девушкой в интернете. В результате 23-летний иностранец избил своего оппонента и несколько раз ударил ножом.

В отношении подозреваемого составлен протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Иностранец помещен в спецприемник. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Ещё одного мигранта заключили под стражу за наезд на пешехода на Дальневосточном.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)