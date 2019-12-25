Мигранта заключили под стражу за наезд на пешехода на Дальневосточном

В результате ДТП пострадавшая понесла тяжкий вред здоровью.

В суде Невского района Санкт-Петербурга избрали меру пресечения водителю грузовика, который 13 ноября совершил наезд на пешехода в районе Дальневосточного проспекта. Его заключили под стражу до 1 февраля 2025 года, – следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Следствие полагает, что инцидент произошел около 7 часов утра. Водитель, управляя грузовым авто "HOWO T5G", ехал по улице Новоселов и на регулируемом перекрестке, поворачивая в сторону Народной улицы, не уступил дорогу переходящей дорогу женщине и наехал на нее. Место происшествия водитель-мигрант покинул, не вызвав скорую помощь и полицию. По итогам ДТП потерпевшая понесла тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый был задержан полицией 2 декабря. В тот же день ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения).

Ранее мы рассказывали, что полицейские проводят проверку по факту аварии на улице Руднева, в ходе которой пострадала ученица пятого класса.

Фото: Piter.TV