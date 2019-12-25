  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Руднева водитель Volkswagen сбил пятиклассницу
Вчера, 11:37
521
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На улице Руднева водитель Volkswagen сбил пятиклассницу

0 0

Девочку после оказания помощи отпустили домой.

Полицейские проводят проверку по факту аварии на улице Руднева, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 3 декабря около дома 2 39-летний водитель автомобиля Volkswagen вне зоны пешеходного перехода наехал на 10-летнюю девочку, которая вышла на дорогу со стороны стоящих машин без родителей. 

В результате ДТП пятиклассница получила травмы, однако после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на дороге "Новая Пустошь – Невская Дубровка" автомобилист насмерть сбил велосипедиста. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: сбили школьницу, улица руднева
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии