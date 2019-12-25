На дороге "Новая Пустошь – Невская Дубровка" автомобилист насмерть сбил велосипедиста

Автомобилист за 2024 год превышал скорость 7 раз.

Во Всеволожском районе Ленобласти пожилой автомобилист задавил насмерть велосипедиста.

По информации МВД, авария произошла 3 декабря около 7:50 на 12км автодороги "Новая Пустошь – Невская Дубровка", вне населенного пункта. Автомобиль Ford Focus под управлением 65-летнего мужчины наехал на пешехода, 43-летнего петербуржца. Он двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении и вёз рядом велосипед.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автомобилист за 2024 год превышал скорость 7 раз.

Ранее погрузчик упал и раздавил своего же водителя в Колпино.

Фото: МВД