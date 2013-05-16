Погрузчик упал и раздавил своего же водителя в Колпино

До этого погрузчик столкнулся с "Газелью".

В Колпино произошло смертельное ДТП на территории овощебазы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне погрузчик под управлением 37-летнего уроженца Таджикистана столкнулся с двигавшимся справа автомобилем "Газель 270710", за рулем которого находился 45-летний соотечественник первого.

Водитель погрузчика выпал от удара, а транспортное средство опрокинулось на него. Погибший в 2024 году два раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, передает АН "Оперативное прикрытие".

Управлявшего "Газелью" доставили в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти