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Погрузчик упал и раздавил своего же водителя в Колпино
Вчера, 8:12
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Погрузчик упал и раздавил своего же водителя в Колпино

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До этого погрузчик столкнулся с "Газелью".

В Колпино произошло смертельное ДТП на территории овощебазы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне погрузчик под управлением 37-летнего уроженца Таджикистана столкнулся с двигавшимся справа автомобилем "Газель 270710", за рулем которого находился 45-летний соотечественник первого. 

Водитель погрузчика выпал от удара, а транспортное средство опрокинулось на него. Погибший в 2024 году два раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, передает АН "Оперативное прикрытие". 

Управлявшего "Газелью" доставили в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: женщина-пешеход попала в реанимацию после ДТП с "легковушкой" на Верхней улице. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: колпино, погрузчик придавил мужчину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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