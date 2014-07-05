Женщина-пешеход попала в реанимацию после ДТП с легковушкой на Верхней улице

На Верхней улице в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла возле дома №8 около 6:30 утра.
Водитель автомобиля Hyundai 49 лет сбил 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в критическом состоянии. У нее диагностированы переломы ребер, левого плеча и левой голени, после чего ее поместили в отделение реанимации.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.
Ранее мы сообщили о том, что в Колпинском районе загорелся автомобиль.
Фото: Piter.TV
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Хотелось бы, чтобы корреспонденты ПитерТВ тщательнее проверяли информацию от ГУ МВД. Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель не затормозил перед переходом. Удар был такой силы, что ее отбросило на десять метров. Переход практически не освещается и разметка стёрта. На этом повороте постоянные аварии. Лучше направьте силу печатного слова на решение этой проблемы. Иначе новых трагических случаев не избежать. Собирать непроверенную информацию и тиражировать ее на весь город некрасиво и преступно.
Добрый день! Это официальная информация от МВД по Петербургу и Ленобласти. На данном этапе полицейское следствие пришло к такому объяснению аварии. Если у вас есть иные факты об этом ДТП, вы может прислать их на почту: news@piter.tv.
Также вы можете направить ваши комментарии непосредственно в МВД, чтобы повлиять на расследование причин ДТП и "решение проблемы" с данным пешеходным переходом.