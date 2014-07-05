Женщина-пешеход попала в реанимацию после ДТП с легковушкой на Верхней улице

В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

На Верхней улице в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла возле дома №8 около 6:30 утра.

Водитель автомобиля Hyundai 49 лет сбил 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в критическом состоянии. У нее диагностированы переломы ребер, левого плеча и левой голени, после чего ее поместили в отделение реанимации.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпинском районе загорелся автомобиль.

Фото: Piter.TV