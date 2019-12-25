В Колпинском районе загорелся автомобиль

В 12:34 пожар был ликвидирован. В борьбе с огнём участвовали две единицы пожарной техники и десять сотрудников.

В четверг, 28 ноября, в Колпинском районе Петербурга произошло возгорание в автомобиле. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу 28 ноября в 12:16 по адресу: 2-я Волховстроевская улица, дом 14. На место незамедлительно прибыли пожарные расчёты, которые обнаружили, что в машине марки Volvo полностью уничтожено огнём всё, что могло гореть.

В 12:34 пожар был ликвидирован. В борьбе с огнём участвовали две единицы пожарной техники и десять сотрудников.

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Фото: Piter.TV