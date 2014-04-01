На Дальневосточном столкнулись два автобуса. Есть пострадавшие
Сегодня, 14:26
Всех госпитализировали в Александровскую больницу с травмами легкой степени тяжести.

На Дальневосточном проспекте в Петербурге 31 марта произошло ДТП. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

По словам горожан, в Невском районе утром столкнулись два лазурных автобуса. У одного из них разбилось лобовое стекло. В ГУП "Пассажиравтотранс" сообщили, что в их транспортное средство въехало другое. Во втором пострадали четыре пассажира. Всех госпитализировали в Александровскую больницу с травмами легкой степени тяжести, пишет 78.ru. 

По факту аварии полицейскими проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: водитель иномарки сбил восьмиклассницу на самокате на улице Десантников. Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

