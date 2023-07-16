Водитель иномарки сбил восьмиклассницу на самокате на улице Десантников

В Красносельском районе полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадала школьница. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 30 марта возле дома 15 по улице Десантников 21-летний водитель автомобиля Iran Khodro совершил наезд на 14-летнюю восьмиклассницу в зоне регулируемого пешеходного перехода. Она пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал на электросамокате.

Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

