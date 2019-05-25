  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель автобуса, сбивший пенсионерку на Тореза, предстанет перед судом
Сегодня, 12:29
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водитель автобуса, сбивший пенсионерку на Тореза, предстанет перед судом

0 0

Пострадавшая женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в сентябре прошлого года фигурант, управляя автобусом, сбил 79-летнюю женщину, которая переходила проспект Тореза на разрешающий сигнал светофора. Пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: смертельное ДТП произошло на Кольцевой автодороге под Петербургом. Под колесами иномарки погиб 52-летний пешеход. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают все детали случившегося. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии