Водитель автобуса, сбивший пенсионерку на Тореза, предстанет перед судом

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в сентябре прошлого года фигурант, управляя автобусом, сбил 79-летнюю женщину, которая переходила проспект Тореза на разрешающий сигнал светофора. Пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

