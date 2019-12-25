Смертельное ДТП произошло на КАД под Петербургом

Полиция проводит проверку.

Авария произошла на 119‑м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги (КАД). По данным правоохранительных органов, 22‑летний водитель автомобиля "Джилли Эмгранд" совершил наезд на пешехода. Пострадавшим оказался 52‑летний мужчина, который находился в крайней правой полосе проезжей части.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, которые зафиксировали обстоятельства аварии и провели необходимые следственные действия. В настоящее время стражи порядка устанавливают все детали случившегося, в том числе выясняют, при каких обстоятельствах пешеход оказался на скоростной магистрали.

Фото: Piter.TV