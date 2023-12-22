На Будапештской улице ночью полыхала иномарка

Ранее, в декабре 2023 года, неизвестные подожгли покрышки в том же доме.

У дома 5к3 по Будапештской улице во Фрунзенском районе ночью 8 марта полыхала иномарка Chevrolet. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о возгорании машины поступила на пульт спасателей в 00:45. Пожар охватил автомобиль по всей площади.

К 01:07 огонь ликвидировали, сведений о пострадавших нет. Тушили иномарку 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее, в декабре 2023 года, неизвестные подожгли покрышки в том же доме. В тот же день, 31 декабря, задержали двух 16-летних подростков. Им вменили ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Помимо этого, 4 февраля в подъезде того же дома было совершено то же – поджог покрышек. В результате действий злоумышленников пострадали супруги в возрасте 76 и 79 лет. Они получили острое ингаляционное отравление, оба находились в состоянии средней степени тяжести. Поджигателей задержали на следующий день, 5 февраля. Возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества).

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