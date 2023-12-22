Задержаны 16-летние поджигатели покрышек в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Рано утром 31 декабря в полицию Фрунзенского района поступила информация о пожаре в парадной дома 5к1 по улице Будапештской. Горела автомобильная покрышка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 1 января.

Правоохранители установили, что на первом этаже у лифта неизвестный поджег покрышку машины и скрылся, в результате чего подъезд затянуло дымом. В тот же день по подозрению в совершении этого преступления задержали двух 16-летних подростков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге автопокрышек в доме на Репищева.

Фото: Piter.TV