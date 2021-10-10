В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге автопокрышек в доме на Репищева

У дома 59 по улице Орджоникидзе 30 декабря по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники полиции задержали 34-летнего ранее судимого жителя поселка Шушары.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автопокрышек в многоквартирном доме Приморского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в полицию 28 декабря поступило сообщение о том, что в доме 10/3 по улице Репищева неизвестный мужчина поджег резину в подъезде. На 5-м этаже дома были обнаружены автомобильные покрышки со следами горения, потушенные жильцами дома.

Было установлено, что ночью в подъезд с черной лестницы вошел неизвестный мужчина с большой сумкой, после ухода которого жильцы дома обнаружили несколько автопокрышек. Позже, в дневное время неизвестный снова вошел в подъезд по тому же адресу с еще двумя автомобильными покрышками и спустя несколько минут после его ухода из подъезда повалил дым. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

У дома 59 по улице Орджоникидзе 30 декабря по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники полиции задержали 34-летнего ранее судимого жителя поселка Шушары.

Мужчина пояснил правоохранителям, что в канале одного из мессенджеров ему предложили подзаработать и поджечь покрышки у двери по адресу проживания якобы "наркосбытчика". За такие действия ему перечислили 25 000 рублей на криптокошелек.

Также неизвестный поджег покрышки в доме по Дунайскому проспекту. Неизвестного также ищет полиция.

Фото: МВД