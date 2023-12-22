Задержаны поджигатели покрышек на Будапештской

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ст.105 ч.2 УК РФ (покушение на убийство) и по ст.167 ч.2 УК РФ (повреждение чужого имущества).

Полицией задержала злоумышленников, совершивших поджог покрышек во Фрунзенском районе. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 4 февраля в 05:34 поступило сообщение о том, что в подъезде на первом этаже в доме 5 по улице Будапештская горят покрышки. Неизвестные подожгли покрышки и скрылись. В медицинское учреждение из квартиры были госпитализированы пожилые супруги с ингаляционным отравлением.

Вечером 5 февраля у дома 161 по Ленинскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления двое мужчин 18 и 25 лет. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ст.105 ч.2 УК РФ (покушение на убийство) и по ст.167 ч.2 УК РФ (повреждение чужого имущества).

Фото: МВД

Также 31 декабря в 04:20 в полицию Фрунзенского района уже поступало сообщение о возгорании покрышек около двери этой же квартиры. В тот же день были задержаны двое 16-летних подростков. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Всего из-за поджога покрышек в Петербурге 19 лицам предъявлено обвинение.

Фото: Piter.tv