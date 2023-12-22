Из-за поджога покрышек в Петербурге 19 лицам предъявлено обвинение

В том числе 8 несовершеннолетним, 18 заключены под стражу.

В Петербурге расследуется уголовное дело о совершении поджогов автомобильных покрышек у дверей квартир местных жителей. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Следователями расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 167, ч.1 ст. 144, ч. 3 ст. 30, п.п. "е, ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, покушение на убийство). В настоящее время предъявлено обвинение 19 лицам, в том числе 8 несовершеннолетним, 18 заключены под стражу.

По версии следствия, фигуранты с конца декабря 2023 года по февраль 2024 года в интернете получали от неустановленных лиц задание о поджоге за денежное вознаграждение входных дверей в квартиры по конкретным адресам. Фигуранты поджигали автомобильные покрышки в жилых домах, расположенных на территории различных районов города, а также в Ленинградской области. Следователями устанавливаются все лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство путем поджога автомобильных покрышек 4 февраля 2024 года у двери в квартиру в одном из домов по Будапештской улице, в которой проживали пожилые супруги. Потерпевшие были госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу предупреждает граждан о недопустимости выполнения поступающих в сети интернет предложений о поджоге дверей в квартиры, в результате чего могут погибнуть люди. За совершение убийства общеопасным способом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)