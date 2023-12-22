На Волхонском шоссе горит ангар. Есть пострадавшие

К ликвидации огня привлечены 75 специалистов и 21 единица техники.

Днем 10 марта на территории промышленной зоны "Горелово" в Ленобласти произошел пожар. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным пресс-службы МЧС России, на Волхонском шоссе, 4, горит ангар на площади 1 тыс. "квадратов". К ликвидации огня привлечены 75 специалистов и 21 единица техники.

Отмечается, что на месте пожара пострадали два человека. Они госпитализированы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего Центра содействия семейному воспитанию №10 в Петербурге эвакуировали 16 детей.

Видео: Piter.TV

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга