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На Волхонском шоссе горит ангар. Есть пострадавшие

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К ликвидации огня привлечены 75 специалистов и 21 единица техники.

Днем 10 марта на территории промышленной зоны "Горелово" в Ленобласти произошел пожар. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным пресс-службы МЧС России, на Волхонском шоссе, 4, горит ангар на площади 1 тыс. "квадратов". К ликвидации огня привлечены 75 специалистов и 21 единица техники. 

Отмечается, что на месте пожара пострадали два человека. Они госпитализированы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего Центра содействия семейному воспитанию №10 в Петербурге эвакуировали 16 детей. 

Видео: Piter.TV

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга

Теги: волхонское шоссе, горелово пожар, пожар в промзоне
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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