Женщина госпитализирована в больницу после ДТП с таксистом на улице Есенина

На улице Есенина в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля такси. Есть пострадавшая, пишет 78.ru 2 сентября.
По предварительным данным, сегодня утром женщина обходила по бордюру участок дороги, где в настоящее время ведется ремонт. Водитель засмотрелся в своей телефон и сбил ее. Пешехода госпитализировали в больницу с переломом черепа и гематомой.
Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, по факту происшествия проводится проверка.
Фото: Piter.TV
