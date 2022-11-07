  1. Главная
Женщина госпитализирована в больницу после ДТП с таксистом на улице Есенина
Сегодня, 16:31
У пострадавшей зафиксировали перелом черепа и гематому.

На улице Есенина в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля такси. Есть пострадавшая, пишет 78.ru 2 сентября. 

По предварительным данным, сегодня утром женщина обходила по бордюру участок дороги, где в настоящее время ведется ремонт. Водитель засмотрелся в своей телефон и сбил ее. Пешехода госпитализировали в больницу с переломом черепа и гематомой. 

Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, по факту происшествия проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: в районе деревни Васильево водитель Volkswagen съехал в кювет и пострадал. 

Фото: Piter.TV 

