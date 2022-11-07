Женщина госпитализирована в больницу после ДТП с таксистом на улице Есенина

У пострадавшей зафиксировали перелом черепа и гематому.

На улице Есенина в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля такси. Есть пострадавшая, пишет 78.ru 2 сентября.

По предварительным данным, сегодня утром женщина обходила по бордюру участок дороги, где в настоящее время ведется ремонт. Водитель засмотрелся в своей телефон и сбил ее. Пешехода госпитализировали в больницу с переломом черепа и гематомой.

Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, по факту происшествия проводится проверка.

Фото: Piter.TV