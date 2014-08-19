  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В районе деревни Васильево водитель Volkswagen съехал в кювет и пострадал
Сегодня, 11:58
115
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В районе деревни Васильево водитель Volkswagen съехал в кювет и пострадал

0 0

От медицинской помощи мужчина отказался.

Около деревни Васильево утром 2 сентября произошло ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Водитель автомобиля Volkswagen по неизвестной причине не справился с управлением и съехал в кювет в Приозерском районе. Спасатели ближайшего города извлекли пострадавшего из машины, от медицинской помощи мужчина отказался. 

Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Суздальском шоссе в Петербурге столкнулись BMW и троллейбус. Травмы получил водитель иномарки. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: васильево, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии