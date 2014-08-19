В районе деревни Васильево водитель Volkswagen съехал в кювет и пострадал

От медицинской помощи мужчина отказался.

Около деревни Васильево утром 2 сентября произошло ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Водитель автомобиля Volkswagen по неизвестной причине не справился с управлением и съехал в кювет в Приозерском районе. Спасатели ближайшего города извлекли пострадавшего из машины, от медицинской помощи мужчина отказался.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти