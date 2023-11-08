На Суздальском шоссе столкнулись BMW и троллейбус

Пострадал водитель иномарки, его госпитализировали в больницу с переломом руки.

На Суздальском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля BMW X5 и троллейбуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 2 сентября.

По информации "Горэлектротранса", машина влетела в заднюю часть общественного транспорта. Пострадал водитель иномарки, его госпитализировали в больницу с переломом руки. Пассажиров ни в троллейбусе, ни в авто не было.

Все обстоятельства случившегося уточняются, проводится проверка.

Фото: Telegram / Мегаполис