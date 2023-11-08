  1. Главная
На Суздальском шоссе столкнулись BMW и троллейбус
Сегодня, 9:22
Пострадал водитель иномарки, его госпитализировали в больницу с переломом руки.

На Суздальском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля BMW X5 и троллейбуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 2 сентября. 

По информации "Горэлектротранса", машина влетела в заднюю часть общественного транспорта. Пострадал водитель иномарки, его госпитализировали в больницу с переломом руки. Пассажиров ни в троллейбусе, ни в авто не было. 

Все обстоятельства случившегося уточняются, проводится проверка. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

