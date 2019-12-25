Пьяный водитель Lada устроил ДТП в Песочном и скрылся

Мужчину передали сотрудникам ДПС для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Росгвардейцы задержали в Курортном районе нетрезвого водителя автомобиля Lada, который скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла вечером 31 августа в Песочном. Виновник столкнулся с другим транспортным средством и уехал. Приметы мужчины передали всем дежурным нарядам.

На Садовой улице поймали 53-летнего злоумышленника с поврежденной машиной, его передали сотрудникам ДПС для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти