Пьяный водитель Lada устроил ДТП в Песочном и скрылся

Росгвардейцы задержали в Курортном районе нетрезвого водителя автомобиля Lada, который скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла вечером 31 августа в Песочном. Виновник столкнулся с другим транспортным средством и уехал. Приметы мужчины передали всем дежурным нарядам.
На Садовой улице поймали 53-летнего злоумышленника с поврежденной машиной, его передали сотрудникам ДПС для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
