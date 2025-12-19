Движение по улице Есенина в Выборгском районе закроют до февраля

Планируются работы по реконструкции тепловой сети.

В Выборгском районе с 17 января вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

С 17 по 18 января, с 24 по 25 января, с 31 января по 1 февраля планируются работы по реконструкции тепловой сети, поэтому проезд перекроют по улице Есенина от Учебного переулка до улицы Сикейроса.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и с указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга