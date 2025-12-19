В трех районах Петербурга ограничат движение с 16 января

Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 16 января, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.
В Петродворцовом районе до 15 февраля планируются работы по размещению временного ограждения, поэтому проезд затруднится в Стрельне по Красносельскому шоссе от Сергиевского путепровода до дома 72А по Красносельскому шоссе.
Фото: ГАТИ
В Приморском районе по 19 марта будут прокладывать инженерные сети, из-за чего ограничат движение по Полевой Сабировской улице около пересечения с Рубежной улицей.
Фото: пресс-служба ГАТИ
А в Центральном районе до 20 января по этой же причине ограничат проезд по улице Черняховского от Роменской улицы до Павлоградского переулка.
Фото: ГАТИ
Ранее мы рассказывали о том, что реконструкция теплосетей ограничит движение по улице Ленсовета до февраля.
Главное фото: pxhere
