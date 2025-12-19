  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В трех районах Петербурга ограничат движение с 16 января
Сегодня, 11:34
141
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В трех районах Петербурга ограничат движение с 16 января

0 0

Речь идет о Петродворцовом, Приморском и Центральном районах.

Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 16 января, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Петродворцовом районе до 15 февраля планируются работы по размещению временного ограждения, поэтому проезд затруднится в Стрельне по Красносельскому шоссе от Сергиевского путепровода до дома 72А по Красносельскому шоссе. 

Фото: ГАТИ 

В Приморском районе по 19 марта будут прокладывать инженерные сети, из-за чего ограничат движение по Полевой Сабировской улице около пересечения с Рубежной улицей. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

А в Центральном районе до 20 января по этой же причине ограничат проезд по улице Черняховского от Роменской улицы до Павлоградского переулка. 

Фото: ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что реконструкция теплосетей ограничит движение по улице Ленсовета до февраля. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии