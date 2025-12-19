В трех районах Петербурга ограничат движение с 16 января

Речь идет о Петродворцовом, Приморском и Центральном районах.

Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 16 января, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Петродворцовом районе до 15 февраля планируются работы по размещению временного ограждения, поэтому проезд затруднится в Стрельне по Красносельскому шоссе от Сергиевского путепровода до дома 72А по Красносельскому шоссе.

Фото: ГАТИ

В Приморском районе по 19 марта будут прокладывать инженерные сети, из-за чего ограничат движение по Полевой Сабировской улице около пересечения с Рубежной улицей.

Фото: пресс-служба ГАТИ

А в Центральном районе до 20 января по этой же причине ограничат проезд по улице Черняховского от Роменской улицы до Павлоградского переулка.

Фото: ГАТИ

Главное фото: pxhere