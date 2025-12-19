Реконструкция теплосетей ограничит движение по улице Ленсовета до февраля

Проезд затруднится от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе.

В Московском районе с 14 января вводятся дорожные ограничения. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

По 3 февраля планируется реконструкция тепловых сетей, поэтому затруднится проезд по улице Ленсовета от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: на улице Профессора Попова ограничат движение транспорта до осени 2027 года. Пройдут работы по размещению временного ограждения.

Фото: пресс-служба ГАТИ