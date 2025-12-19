На улице Профессора Попова ограничат движение транспорта до осени 2027 года

Пройдут работы по размещению временного ограждения.

В Петроградском районе Петербурга с 10 января вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

До 13 октября 2027 года будут проводиться работы по размещению временного ограждения, поэтому затруднится проезд по улице Профессора Попова от улицы Грота до Иоанновского переулка.

Фото: пресс-служба ГАТИ

А в связи с прокладкой инженерных сетей по 28 февраля ограничат движение по Петроградской набережной от Казарменного переулка до Пеньковой улицы.

Фото: ГАТИ

Главное фото: pxhere