  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Профессора Попова ограничат движение транспорта до осени 2027 года
Сегодня, 10:58
182
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На улице Профессора Попова ограничат движение транспорта до осени 2027 года

0 0

Пройдут работы по размещению временного ограждения.

В Петроградском районе Петербурга с 10 января вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

До 13 октября 2027 года будут проводиться работы по размещению временного ограждения, поэтому затруднится проезд по улице Профессора Попова от улицы Грота до Иоанновского переулка. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

А в связи с прокладкой инженерных сетей по 28 февраля ограничат движение по Петроградской набережной от Казарменного переулка до Пеньковой улицы. 

Фото: ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: в Василеостровском и Петроградском районах с 8 января ограничат движение. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, петроградский район
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии