В Василеостровском и Петроградском районах с 8 января ограничат движение

Пройдут работы по прокладке инженерных сетей и реконструкции водопровода.

С 8 января в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

На Васильевском острове до 23 февраля проводятся работы по прокладке инженерных сетей, поэтому затруднится проезд по Большому проспекту В. О. от 22-й и 23-й линий В. О. до Клубного переулка.

В Петроградском районе будут реконструировать водопровод, из-за чего по 28 января закрывается движение по улице Сперанского от проспекта Добролюбова до тупика, в ночное время с 10 до 11 января – ограничивается по проспекту Добролюбова на пересечении с улицей Сперанского.

Ранее на Piter.TV: дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с начала 2026 года.

Фото: пресс-служба ГАТИ