Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с начала 2026 года

Речь идет об Адмиралтейском, о Красносельском и Пушкинском районах.

В трех районах Петербурга с 1 и со 2 января 2026 года вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Адмиралтейском районе с 1 по 14 января будут проводить работы по размещению временных ограждений и пешеходной галереи, поэтому затруднится проезд по набережной реки Пряжки возле пересечения с Мясной улицей.

В Красносельском районе со 2 января до 7 февраля в связи с прокладкой инженерных сетей ограничивается движение по проезду без названия от Аннинского шоссе за улицу Политрука Пасечника у дома 18к3 по улице Политрука Пасечника.

А в Пушкинском районе с 1 января до 15 мая планируются работы по размещению временных ограждений. По этой причине затруднится движение по Церковной улице от Средней улицы до Малой улицы, с закрытием проезда по Церковной улице в направлении от Средней улицы к Малой улице.

