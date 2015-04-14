В Выборгском районе Петербурга ограничат движение на четыре месяца с 31 декабря

Пройдут работы по размещению временных ограждений.

В Выборгском районе Петербурга с 31 декабря вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

До 30 апреля 2026 года пройдут работы по размещению временных ограждений, из-за чего проезд затруднится по Крапивному переулку от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной.

Фото: пресс-служба ГАТИ

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 29 декабря.

Главное фото: Piter.TV