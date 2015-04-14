  1. Главная
В Выборгском районе Петербурга ограничат движение на четыре месяца с 31 декабря
Сегодня, 11:28
Пройдут работы по размещению временных ограждений.

В Выборгском районе Петербурга с 31 декабря вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

До 30 апреля 2026 года пройдут работы по размещению временных ограждений, из-за чего проезд затруднится по Крапивному переулку от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной. 

Фото: пресс-служба ГАТИ

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 29 декабря. 

Главное фото: Piter.TV

