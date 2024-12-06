Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 29 декабря

Движение ограничат в Кировском, Петроградском и Приморском районах.

С 29 и 30 декабря в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Кировском районе с 29 декабря по 27 января 2026 года пройдет строительство водопроводных сетей, поэтому затруднится проезд по улице Маршала Казакова от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова.

В Петроградском районе из-за работ по размещению временных ограждений и пешеходной галереи 30 декабря ограничат движение около дома 8А по Средней Колтовской улице. А с 31 декабря до 20 сентября 2028 года ограничивается движение по Петергофской улице от Малой Зелениной улицы до Пионерской улицы, по Пионерской улице от Петергофской улицы до Гдовской улицы.

В Приморском районе с 29 декабря по 28 декабря 2026-го будут также размещать временные ограждения, по этой причине перекроют проезд по Торопецкой улице в Шушарах от Северской улицы до тупика.

Ранее мы рассказывали о том, что движение в Дегтярном переулке будет ограничено до 2027 года.

Фото: пресс-служба ГАТИ