Движение в Дегтярном переулке будет ограничено до 2027 года

В Центральном районе с 27 декабря вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

До 30 апреля 2027 года планируются работы по размещению временных ограждений, поэтому затруднится проезд возле дома 3А в Дегтярном переулке.

Фото: пресс-служба ГАТИ

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. ГАТИ Петербурга

Главное фото: pxhere