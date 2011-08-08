  1. Главная
Движение в Дегтярном переулке будет ограничено до 2027 года
Сегодня, 10:58
Планируются работы по размещению временных ограждений.

В Центральном районе с 27 декабря вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

До 30 апреля 2027 года планируются работы по размещению временных ограждений, поэтому затруднится проезд возле дома 3А в Дегтярном переулке. 

Фото: пресс-служба ГАТИ

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в двух районах Петербурга с 25 декабря ограничат и закроют движение. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, дегтярный переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

