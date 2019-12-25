  1. Главная
В двух районах Петербурга с 25 декабря ограничат и закроют движение
Сегодня, 11:50
Состоятся работы по реконструкции водопровода и тепловых сетей.

В двух районах с 25 декабря вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

В Красносельском районе до 31 числа будут производить работы по реконструкции водопровода, поэтому затруднится движение по боковому проезду Петергофского шоссе на пересечении с улицей Доблести, с закрытием по боковому проезду Петергофского шоссе в направлении от дома 27К к дому 21А. 

А в Московском районе по 7 февраля 2026 года планируется реконструкция тепловых сетей. По этой причине перекроют проезд по Алтайской улице от Московского проспекта до Демонстрационного проезда. 

Ранее на Piter.TV: с 22 и 23 декабря в трех районах Петербурга ограничат движение. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

