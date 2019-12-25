В двух районах Петербурга с 25 декабря ограничат и закроют движение

Состоятся работы по реконструкции водопровода и тепловых сетей.

В двух районах с 25 декабря вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В Красносельском районе до 31 числа будут производить работы по реконструкции водопровода, поэтому затруднится движение по боковому проезду Петергофского шоссе на пересечении с улицей Доблести, с закрытием по боковому проезду Петергофского шоссе в направлении от дома 27К к дому 21А.

А в Московском районе по 7 февраля 2026 года планируется реконструкция тепловых сетей. По этой причине перекроют проезд по Алтайской улице от Московского проспекта до Демонстрационного проезда.

Фото: пресс-служба ГАТИ