С 22 и 23 декабря в трех районах Петербурга ограничат движение

Речь идет о Красносельском, Приморском и Центральном районах.

В трех районах Петербурга с 22 и 23 декабря вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Красносельском районе с 22 по 30 декабря будут строить газопровод, поэтому перекроют проезд по улице Карла Маркса от Дуговой улицы до Ильинского переулка.

В Приморском районе с 23 декабря до 31 марта 2026 года затруднится движение по Приморскому шоссе от Михайловской улицы до 1-го Лахтинского моста, по Лахтинскому проспекту от Морской улицы до Приморского шоссе, а также по Бобыльской улице от Высотной улицы до Лахтинского проспекта. С 24 декабря закрывается проезд по Приморской улице в створе Приморского шоссе. Планируется возведение дороги.

В Центральном районе из-за реконструкции инженерных сетей с 22 декабря по 16 февраля 2026-го перекроют движение по Евгеньевской улице от проспекта Бакунина до Старорусской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 19 декабря.

