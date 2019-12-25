  1. Главная
Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 19 декабря
Сегодня, 11:59
Пройдут различные виды ремонтных работ.

С 19 декабря движение ограничат в трех районах Петербурга. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

На Васильевском острове до 24 мая 2026 года планируются работы по размещению временных ограждений, поэтому проезд затруднится на набережной реки Смоленки от 8-й и 9-й линий В. О. до 6-й и 7-й линий. 

В Приморском районе по 18 мая 2026-го будут ремонтировать трамвайные пути, из-за чего ограничивается проезд по Стародеревенской улице от Богатырского проспекта до Ситцевой улицы. 

А в Центральном районе до 28 декабря в связи с производством работ по строительству газопровода затруднится движение по Синопской набережной от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 18 декабря движение будет ограничено на Петергофском шоссе. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

