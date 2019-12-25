С 18 декабря движение будет ограничено на Петергофском шоссе

В Красносельском районе с 18 декабря вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
До 24 декабря планируются работы по реконструкции водопровода, из-за чего движение ограничат по боковому проезду Петергофского шоссе у пересечения с улицей Доблести, а закроют в направлении от дома 27К по Петергофскому шоссе к улице Доблести.
Фото: пресс-служба ГАТИ
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино и Пушкине ограничат движение транспорта с 16 декабря.
Главное фото: Piter.TV
