С 18 декабря движение будет ограничено на Петергофском шоссе
Сегодня, 10:58
До 24 декабря планируются работы по реконструкции водопровода.

В Красносельском районе с 18 декабря вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

До 24 декабря планируются работы по реконструкции водопровода, из-за чего движение ограничат по боковому проезду Петергофского шоссе у пересечения с улицей Доблести, а закроют в направлении от дома 27К по Петергофскому шоссе к улице Доблести. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино и Пушкине ограничат движение транспорта с 16 декабря. 

Главное фото: Piter.TV 

Теги: гати, петергофское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

