С 18 декабря движение будет ограничено на Петергофском шоссе

В Красносельском районе с 18 декабря вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

До 24 декабря планируются работы по реконструкции водопровода, из-за чего движение ограничат по боковому проезду Петергофского шоссе у пересечения с улицей Доблести, а закроют в направлении от дома 27К по Петергофскому шоссе к улице Доблести.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. ГАТИ Петербурга

