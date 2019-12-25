В Колпино и Пушкине ограничат движение транспорта с 16 декабря

Планируются работы по прокладке инженерных сетей.

В двух районах Петербурга с 16 декабря вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Колпинском районе по 28 февраля 2026 года будут прокладывать инженерные сети, поэтому перекроют проезд по Павловской улице от улицы Танкистов до улицы Губина.

Фото: пресс-служба ГАТИ

А в Пушкинском районе по этой же причине ограничивается движение до 25 декабря по Саперной улице от Госпитального переулка до Красносельского шоссе, а также по Красносельскому шоссе на перекрестке с Саперной улицей и Гатчинским шоссе.

Фото: пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове и в центре Петербурга с 13 декабря вводятся дорожные ограничения.

Главное фото: pxhere