В Колпино и Пушкине ограничат движение транспорта с 16 декабря
Сегодня, 12:22
В Колпино и Пушкине ограничат движение транспорта с 16 декабря

Планируются работы по прокладке инженерных сетей.

В двух районах Петербурга с 16 декабря вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Колпинском районе по 28 февраля 2026 года будут прокладывать инженерные сети, поэтому перекроют проезд по Павловской улице от улицы Танкистов до улицы Губина. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

А в Пушкинском районе по этой же причине ограничивается движение до 25 декабря по Саперной улице от Госпитального переулка до Красносельского шоссе, а также по Красносельскому шоссе на перекрестке с Саперной улицей и Гатчинским шоссе. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове и в центре Петербурга с 13 декабря вводятся дорожные ограничения. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, колпино, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

