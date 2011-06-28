  1. Главная
На Васильевском острове и в центре Петербурга с 13 декабря вводятся дорожные ограничения
Сегодня, 10:59
Ограничения будут действовать до следующего года.

В двух районах Петербурга с 13 декабря введут дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

На Васильевском острове проводятся работы по прокладке инженерных сетей. По этой причине до 2 января 2026 года затруднится проезд по площади Трезини и набережной Лейтенанта Шмидта от Благовещенского моста до 8-й и 9-й линий В. О. 

В Центральном районе идет реконструкция теплосети, из-за чего по 31 мая 2026-го ограничат движение по Виленскому переулку от улицы Радищева до Парадной улицы, с закрытием проезда по Виленскому переулку в направлении от улицы Радищева к Парадной улице. Также перекроют движение по Фонтанной улице в створе Виленского переулка. 

Ранее мы рассказывали о том, что до сентября 2026 года на Малоохтинской набережной ограничат движение. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

