В Петербурге задержана сиделка, похитившая 273 тыс. рублей с карты 85-летнего подопечного

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские задержали сиделку, которая похитила деньги с карты 85-летнего подопечного. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района 6 июня обратился 64-летний петербуржец с заявлением о том, что с банковских карт его отца исчезли 273 тыс. рублей. К совершению этого преступления причастна 37-летняя сиделка, нанятая для присмотра за пожилым мужчиной. Получив доступ к его мобильному телефону, она переводила денежные средства со счета пенсионера.

Женщина была задержана оперативниками у дома 27 по улице Есенина 9 июня. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Правоохранители устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности сиделки.

Ранее мы рассказывали о том, что у жителя Петербурга пропал миллион евро из банковской ячейки.

Фото: Piter.TV