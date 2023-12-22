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При пожаре в бане в Красносельском районе погиб человек
Сегодня, 20:37
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При пожаре в бане в Красносельском районе погиб человек

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Обстоятельства произошедшего выясняются.

В пятницу, 9 февраля, в СНТ "АТП-71" Красносельского района произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 17:02. В бане на Дубовой улице, размер которой составляет 3х5 метров, полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 17:46 огонь ликвидировали. В результате происшествия скончался человек. 

Пожар тушили 10 спасателей и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Большевиков сгорел гараж.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: пожар в красносельском районе, сгорела баня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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