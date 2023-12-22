При пожаре в бане в Красносельском районе погиб человек

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В пятницу, 9 февраля, в СНТ "АТП-71" Красносельского района произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 17:02. В бане на Дубовой улице, размер которой составляет 3х5 метров, полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 17:46 огонь ликвидировали. В результате происшествия скончался человек.

Пожар тушили 10 спасателей и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)