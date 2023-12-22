На проспекте Большевиков сгорел гараж

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 9 февраля, в Невском районе произошел пожар. На проспекте Большевиков, 77, корпус 3, горел гараж, площадь которого составляет 18 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В 11:36 очевидцы обратились к службу "01". К этому часу пламя охватило пять квадратных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили гараж за полчаса. В 12:06 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Pxhere