В поселке Александровская сгорела баня

Ее тушили 15 человек.

В 15:19 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о возгорании бани в поселке Александровская Пушкинского района. Объект находился у дома №39/2 по Изящной улице, – сообщают в Оперативной пресс-службе министерства.

Огонь охватил баню площадью 2,5x6 метров с пристроенным навесом в 6x6 метров. К 15:58 его удалось потушить силами 15 спасателей личного состава на 3 машинах. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что полиция Кингисеппского района задержала 33-летнего бывшего работника производственной базы по подозрению в поджоге модульного здания, принадлежащего его бывшему работодателю.

Фото: Piter.TV