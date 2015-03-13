Недовольный зарплатой экс-сотрудник поджёг место работы в Ленобласти

Материальный ущерб был оценен почти в 330 тысяч рублей.

Полиция Кингисеппского района задержала 33-летнего бывшего работника производственной базы по подозрению в поджоге модульного здания, принадлежащего его бывшему работодателю. Инцидент произошёл в ночь на 28 декабря в деревне Новопятницкое.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в правоохранительные органы обратился 35-летний начальник производственной базы с сообщением о поджоге. По его словам, неизвестный поджёг модульное двухэтажное каркасное здание, расположенное на Центральной улице. В результате пожара выгорел фасад, а материальный ущерб был оценён в 329 865 рублей. С места происшествия была изъята бутылка из-под средства для розжига.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога). В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летний подозреваемый.

По предварительным данным, причиной поджога стало недовольство подозреваемого размером выплаченной ему заработной платы. Таким образом он решил отомстить своему бывшему работодателю.

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Фото: Piter.TV