На территории храма на Ольховой улице горели бытовки

Пожар тушили в районе храма "Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных".

Пожар охватил участок территории вблизи храма "Архангела Михаила" в Приморском районе. Горение происходило в двух бытовках, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского МЧС.

Информация о возгорании поступила в министерство в 21:31. На место выдвинулись 15 спасателей на трех машинах. К 21:45 пожар в двух бытовках на территории храма был потушен.

В результате пожара сгорело 2 бытовых сооружения 2,5x6 метров каждое. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что во время пожара на Нарвском проспекте эвакуировали 35 человек.

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