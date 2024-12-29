На территории храма на Ольховой улице горели бытовки

Пожар охватил участок территории вблизи храма "Архангела Михаила" в Приморском районе. Горение происходило в двух бытовках, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского МЧС.
Информация о возгорании поступила в министерство в 21:31. На место выдвинулись 15 спасателей на трех машинах. К 21:45 пожар в двух бытовках на территории храма был потушен.
В результате пожара сгорело 2 бытовых сооружения 2,5x6 метров каждое. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщали, что во время пожара на Нарвском проспекте эвакуировали 35 человек.
Видео: Социальные сети
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все