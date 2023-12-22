На Крестовском острове полыхал ресторан

В ресторане по адресу: Южная дорога, 12, в отдельно стоящем одноэтажном здании кухни размером 10х30 метров, с мангальной зоной, происходило горение жира в вытяжке.

В Петроградском районе вечером 17 мая произошел пожар в ресторане "Карл и Фридрих". Об этом стало известно Piter.TV.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, в ресторане по адресу: Южная дорога, 12, в отдельно стоящем одноэтажном здании кухни размером 10х30 метров, с мангальной зоной, происходило горение жира в вытяжке на площади 1 "квадрат". К 18:56 огонь потушили.

Информации о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Видео, фото: Piter.TV